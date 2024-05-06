نيجيرفان بارزاني يوجه الجهات المعنية لإجراء "تحقيق دقيق" في حريق "قيصرية" اربيل

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن اسفه اليوم الاثنين، لنشوب حريق في سوق القيصرية وسط اربيل عاصمة الاقليم.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "للأسف سمعت خبر حريق سوق القيصرية في أربيل، الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين ومنتسبي الدفاع المدني، كما تسبب بأضرار مادية كبيرة لكسبة السوق".

وأضاف "أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأشاطر الكسبة في السوق المتضررين كما أنه يجب على الجهات المعنية إجراء تحقيق دقيق في أسباب هذا الحادث المأساوي".

ووجه رئيس الاقليم شكره لـ"فرق الدفاع المدني والطوارئ والشرطة والاسايش والصحة الذين قاموا بواجبهم بمسؤولية ومنعوا الحريق من الانتشار بشكل أكبر".

وشدد بارزاني على "إجراء تحقيق شامل حول أسباب هذه الحوادث كما يجب على الكسبة اتباع الإرشادات واتخاذ إجراءات السلامة".

واشار إلى ان "هذا السوق يعد معلماً تاريخياً وسمة جميلة لعاصمة حكومة إقليم كوردستان، لذا نعلن عن دعمنا الكامل لترميمه في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت وزارة الكهرباء الكوردستانية، يوم الإثنين، نتائج التحقيق بحريق سوق القيصرية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة إنه "بحسب التحقيقات الأولية لم تكن هناك ادلة تشير الى ان الحريق كان بسبب الكهرباء"، مبينة أن "اللجنة ستستمر بالتنسيق والتعاون مع لجان التحقيق والجهات ذات العلاقة في محافظة أربيل".