نيجيرفان بارزاني يهنئ واشنطن بـ"يوم الاستقلال" ويؤكد: استقرار العراق يرتكز على حماية حقوق كوردستان

شفق نيوز - أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال، مؤكداً أن استقرار العراق يرتكز على الالتزام بالدستور وحماية حقوق الإقليم.

وقال بارزاني في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن: "الدرس الأميركي الخالد يكمن في أن الحرية تتطلب ما هو أكثر من مجرد السلطة؛ فهي تحتاج إلى دستور، ومؤسسات، وتوازن اتحادي، ورضا الشعوب الحرة".

وتابع رئيس الإقليم: "بينما يتطلع كل من إقليم كوردستان والعراق إلى شراكة أقوى مع الولايات المتحدة، فإننا نؤمن بأن المبدأ ذاته يظل أساسياً لمستقبل العراق"، مشدداً على أن "الاستقرار يجب أن يرتكز على الالتزامات الدستورية، والفيدرالية، والحماية الكاملة لحقوق إقليم كوردستان ووضعه القانوني ضمن الدستور العراقي".

واختتم بارزاني تدوينته بالقول: "نظل ممتنين لصداقة أمريكا وقيادتها، ودعمها المتواصل لإقليم كوردستان والعراق".