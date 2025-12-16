نيجيرفان بارزاني يهنئ نادي زاخو بمناسبة اختيار جمهوره الأفضل عالمياً

شفق نيوز- دهوك

وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تهنئة رسمية إلى رئيس ونواب وأعضاء الهيئة الإدارية وجمهور نادي زاخو الرياضي بمناسبة اختيار جماهير النادي من قبل الفيفا كأفضل وأكثر جمهور مؤثر على مستوى العالم.

وجاء في رسالة التهنئة: "أهنئكم بحرارة على هذا الإنجاز العالمي، الذي ليس مجرد انتصار لنادي زاخو، بل فخر للحركة الرياضية بأكملها في إقليم كوردستان والعراق. لقد حولتم ملعبكم إلى لوحة فنية جميلة من خلال حماسكم وطريقتكم المتحضرة في التشجيع، ووصلتم رسالة السلام والمحبة وحب الحياة لشعب كوردستان إلى العالم".

وأضافت الرسالة أن "إخلاص ووفاء أهل زاخو الكرام لناديهم هو مثال يحتذى به، مع الأمنيات بأن تظلوا دائماً في المقدمة وأن تكونوا سنداً قوياً لتطوير الرياضة ورفع اسم كوردستان عالياً. أهنئكم مرة أخرى وأتمنى لكم دائماً العزة والنجاح".

وفاز مشجعو نادي زاخو بجائزة الفيفا لأفضل مشجع لعام 2025، تقديرًا لمبادرتهم الإنسانية تجاه الأطفال المرضى عبر توزيع آلاف الدمى قبل مباراة فريقهم أمام نادي الحدود في دوري نجوم العراق.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا لمبادرات جماهير النادي المتميزة، التي حظيت بتقدير واسع محليًا وعالميًا، متفوقة على مرشحين آخرين من مختلف الدول.