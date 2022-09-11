 نيجيرفان بارزاني يهنئ نادي دهوك لصعوده إلى الدوري الممتاز 

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، تهانيه الى نادي دهوك الرياضي لصعوده الى الدوري العراقي الممتاز.

وقال بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة صعود فريق كرة القدم لنادي دهوك إلى الدوري الممتاز للأندية العراقية، أتقدم بأحر التهاني إليكم وإلى جميع أعضاء الهيئة الإدارية ولاعبي ناديكم، ومن خلالكم إلى كل مشجعي ناديكم ورياضيي كوردستان".

وأضاف "بهذه المناسبة، نؤكد مساندتنا للرياضيين وتنمية وتطوير الرياضة في كوردستان، وننظر بتقدير إلى نصركم هذا ونتوقع منكم المزيد من النجاح".

ونجح فريق نادي دهوك لكرة القدم، بالعودة إلى الدوري العراقي الممتاز ومغادرة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على فريق نادي امانة بغداد.

وانطلقت مباراة "بلاي أوف" المؤهلة إلى الدوري الممتاز مساء أمس، على ملعب المدينة شرقي العاصمة بغداد، وانتهت بفوز دهوك بنتيجة 2-0، وبذلك عاد الفريق إلى دوري الأضواء للموسم المقبل 2022-2023.

يذكر ان دهوك توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2009-2010 بعد فوزه على الطلبة بهدف دون مقابل جاء عن طريق خالد مشير.