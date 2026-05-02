نيجيرفان بارزاني يهنئ "آمد سبور" بصعوده التاريخي إلى الدوري التركي الممتاز

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء السبت، نادي آمد سبور بمناسبة صعوده للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري التركي الممتاز، معتبراً الإنجاز مصدر فرح كبير لجماهير النادي.

وقال بارزاني في بيان: "أهنئ نادي آمد سبور من كل قلبي وبحرارة بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز، كما أبارك هذا الفوز لجميع مساندي ومشجعي آمد سبور".

وأضاف: "أسعدنا هذا الانتصار كثيراً، ونأمل أن يحقق النجاح دائماً وأن يمثل مدينة آمد (ديار بكر) بأفضل صورة".

وكان نادي آمد سبور، الكائن في ديار بكر جنوب تركيا، قد ضمن تأهله إلى الدوري التركي الممتاز بعد جمعه 74 نقطة من 38 مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وشهدت مدن في كوردستان تركيا ومناطق أخرى احتفالات جماهيرية عقب إعلان الصعود، فيما سيرافق آمد سبور نادي أرضروم سبور إلى دوري الأضواء الموسم المقبل.

وبذلك سيواجه النادي في الموسم المقبل أندية كبرى، بينها غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش.