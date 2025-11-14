نيجيرفان بارزاني يهنئ مدينة السليمانية بمناسبة الذكرى الـ 241 على تأسيسها

شفق نيوز - أربيل

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 241 على تأسيس مدينة السليمانية

وكتب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه في الذكرى الـ 241 لتأسيسها، أهنئ بحرارة مدينة النضال والفداء، مدينة السليمانية الحبيبة، عاصمة الثقافة، ومركز الأدب والفن، وجميع أهاليها الأعزاء.

وأضاف أن "السليمانية اسمٌ بارز في تاريخنا الثقافي والسياسي، وهي دائمًا مصدر فخر واعتزاز للشعب الكوردي"، مردفا بالقول: أتمنى لها ولجميع سكان كوردستان دوام التقدم والتطور والازدهار والسلام.

وشهدت محافظة السليمانية، أمس الخميس، انطلاق فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 241 لتأسيس المدينة، حيث أقيمت مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية التي تعكس عمق التاريخ الحضاري والثقافي لها.

يُذكر أن مدينة السليمانية تأسست عام 1784 على يد الأمير إبراهيم باشا بابان، لتصبح منذ ذلك الحين مركزاً مهماً للثقافة والأدب والسياسة في إقليم كوردستان والعراق، وموطناً لعدد كبير من المفكرين والشعراء والفنانين الذين أغنوا الحياة الثقافية في المنطقة.