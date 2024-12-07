نيجيرفان بارزاني يهنئ ماكرون بافتتاح كاتدرائية نوتردام: مناسبة تاريخية للحفاظ على التراث

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناسبة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وكتب بارزاني على حسابه على موقع اكس "انضممت إلى الرئيس ماكرون وقادة آخرين هذا المساء في باريس لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الشهيرة".

وأضاف "ترمز هذه المناسبة التاريخية إلى المرونة اللازمة للحفاظ على تراثنا الإنساني المشترك".

وختم رئيس اقليم كوردستان تغريدته بالقول "أهنئ صديقي الرئيس

ايمانويل ماكرون على هذا الإنجاز الرائع".