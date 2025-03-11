نيجيرفان بارزاني يهنئ "قسد" والشرع على الاتفاق التاريخي

‏شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، سوريا على الاتفاق التاريخي الذي أجري بين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الاتفاق يمثل خريطة طريق مناسبة للمستقبل ومرحلة انتقالية صحيحة، كما إن ترحيب السوريين بهذا الاتفاق يعكس رغبتهم، كسائر شعوب المنطقة، في الاستقرار والحلول السلمية بعيداً عن العنف".

وأكد نيجيرفان بارزاني، دعم إقليم كوردستان الكامل لأمن واستقرار سوريا، مشدداً على ضرورة "الحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومشاركتهم الفاعلة في بناء سوريا حرة ومزدهرة".

ووقعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء اليوم الاثنين، اتفاقاً يقضي بدمج قواتها ضمن المؤسسات الرسمية.

وأعلنت الرئاسة السورية، أن الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، وقعا الاتفاق، الذي ينص على دمج قوات "قسد" المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.

يشار إلى أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، كشفت في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن لقاء جمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب زيباري، في تدوينة له على منصة إكس، آنذاك، إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا مظلوم عبدي، يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكوردية وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق، من تحقيق انتقال سياسي سلس".