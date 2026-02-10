نيجيرفان بارزاني يهنئ في الذكرى الـ59 لتأسيس اتحاد الأدباء الكورد

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، اتحاد الأدباء الكورد بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسه، مشيداً بالدور الثقافي والوطني الذي اضطلع به الاتحاد عبر عقود في خدمة اللغة والهوية الكوردية.

وقال بارزاني في بيان التهنئة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يتقدم بـ"أحر التهاني إلى المركز العام وجميع أدباء وكتاب ومثقفي كوردستان في الداخل والخارج".

وأشار رئيس الإقليم إلى أن "اتحاد الأدباء الكورد قدّم، على مدى أكثر من نصف قرن، خدمات جليلة في مختلف مراحل النضال"، مؤكداً أن "الأدباء كانوا حصناً حصيناً لحماية اللغة والآداب والهوية القومية والوطنية لشعب كوردستان، إلى جانب دورهم في توعية المجتمع".

وأضاف أن "الأدباء كانوا على الدوام النبراس لترسيخ القيم الإنسانية وتعميق ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر"، معرباً عن تطلعه إلى أن "يواصلوا أداء دور فعال ومسؤول في المرحلة الراهنة، وأن تكون نتاجاتهم الأدبية بذرة للوئام ووحدة الصف وحماية المكاسب الديمقراطية والدستورية لإقليم كوردستان".