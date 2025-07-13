نيجيرفان بارزاني يهنئ فريقي دهوك وزاخو لتأهلهما الى نهائي كأس العراق

شفق نيوز - اربيل

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، فريقي دهوك وزاخو لتأهلهما الى نهائي كأس العراق لكرة القدم.

وكتب نيجيرفان بارزاني منشوراً على منصة "إكس - تويتر سابقاً، قائلا "أهنئ بحرارة الفريقين على وصولهما إلى نهائي كأس العراق".

وأضاف أن "‏كلا الفريقين وجميع لاعبيهما محل فخر"، مردفا بالقول: أهنئهم وأتمنى لهم دوام النجاح.

وكان فريق دهوك لكرة القدم، قد تأهل إلى المباراة الختامية لبطولة كأس العراق، مساء أمس السبت، بعد فوزه على القوة الجوية بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت على ملعب دهوك.

ومساء امس ايضا بلغ فريق زاخو لكرة القدم، نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوزه على الشرطة بركلات الترجيح 4-3 ليضرب موعدا مع دهوك في المباراة الختامية.