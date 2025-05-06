نيجيرفان بارزاني يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، فريدريش ميرتس بمناسبة انتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد بارزاني في تهنئته، أن إقليم كوردستان يقدّر شراكته الوثيقة مع ألمانيا ويتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وانتُخب زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلفاً لأولاف شولتس، وذلك بعد تصويت الأغلبية البرلمانية في البوندستاغ.

وجاء فوز ميرتس في الجولة الثانية من التصويت البرلماني، بعد أن أخفق بشكل غير متوقع في تحقيق الأغلبية خلال الجولة الأولى التي جرت صباح اليوم نفسه.