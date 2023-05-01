نيجيرفان بارزاني يهنئ عمال كوردستان والعراق ويشيد بدورهم

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، عمال إقليم كوردستان والعراق بعيدهم العالمي الذي يصادف في 1 أيار من كل عام.

وقال بارزاني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعمال كوردستان والعراق والعالم ونقاباتهم وتنظيماتهم بمناسبة الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال"، مضيفا "أقدر عالياً مشاركة وتضحيات عمال كوردستان في الثورة ودورهم البارز وجهودهم الحثيثة في عملية بناء وإعمار كوردستان، راجياً لهم الموفقية".

وتابع، "في هذه المناسبة، وإلى جانب إبداء الدعم والمساندة الكاملين لحقوق ومطالب العمال المشروعة، نؤكد على ضرورة توفير عوامل السلامة والبيئة المناسبة والتنظيم الصحيح لساعات العمل والمساواة في فرص العمل، كما نشدد على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بحياة ومعيشة العمال وعوائلهم وأن تعمل نقابات وتنظيمات العمال بفعالية أكبر في سبيل تأمين وضمان حقوقهم".

وختم بارزاني بالقول، "تحية وتقدير لعوائل وذوي العمال الذين فارقوا الحياة في أوقات العمل، وعلى الجهات المعنية رعاية هذه العوائل من كل النواحي ومساعدتها. أبارك للجميع ذكرى الأول من أيار، وٲرجو للعمال عطلة هانئة آمنة".