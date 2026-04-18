نيجيرفان بارزاني يهنئ عمار الحكيم بإعادة انتخابه زعيماً لتيار الحكمة

شفق نيوز- اربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عمار الحكيم بمناسبة إعادة انتخابه زعيماً لتيار الحكمة الوطني.

وقال بارزاني في تهنئة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع (اكس): "أهنئ أخي سماحة السيد عمار الحكيم لإعادة انتخابه زعيماً لتيار الحكمة الوطني".

وأضاف: "تمنياتي للسيد الحكيم ولجميع الإخوة والأخوات في التيار بدوام الموفقية والنجاح".

وأكد بارزاني تطلعه إلى "المزيد من العمل المشترك من أجل تعزيز روح التعاون والاستقرار في عموم العراق".

وجدد تيار الحكمة الوطني، اليوم السبت، انتخاب عمار الحكيم زعيماً له لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.