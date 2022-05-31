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نيجيرفان بارزاني يهنئ علي باپير بذكرى تأسيس جماعة العدالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-31T20:55:01+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ علي باپير بذكرى تأسيس جماعة العدالة

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، التهاني لرئيس جماعة العدالة الكوردستانية علي باپير بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاعلان تأسيس الجماعة.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اتصل هاتفياً بعلي باپير وقدم له ولقيادة وأعضاء وانصار الجماعة التهاني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاعلان تأسيسها، متمنيا لهم النجاح.

وأضاف البيان ان باپير من جهته عبر عن شكره وتثمينه وجماعة العدالة الكوردستانية لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني واتصاله وتقديمه التهاني بالمناسبة.

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