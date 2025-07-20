نيجيرفان بارزاني يهنئ علي بابير بانتخابه رئيساً لجماعة العدل الكوردستانية

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، علي بابير بانتخابه رئيساً لجماعة العدل الكوردستانية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أُقدّم أصدق التهاني إلى السيد علي بابير بمناسبة انتخابه رئيساً لجماعة العدل الكوردستانية، وبنجاح مؤتمرهم الأخير، كما أهنئ القيادة الجديدة وجميع الأعضاء والأنصار وجماهير الجماعة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق".

وأضاف "وبكل تقدير، أُثني على دور السيد علي بابير وجماعة العدل الكوردستانية في الحياة السياسية لإقليم كوردستان والعراق، وأغتنم هذه المناسبة للتأكيد على أهمية التفاهم والتكاتف والوحدة بين القوى السياسية والمكونات في كوردستان، لكي نتمكن جميعاً من تقديم خدمة أفضل لحاضر ومستقبل كوردستان".