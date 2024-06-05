نيجيرفان بارزاني يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لفوزه وحزب بالانتخابات البرلمانية.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع "X" (تويتر سابقاً)، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "باسم إقليم كوردستان أهنئ رئيس الوزراء الهندي على إعادة انتخابه. ونتطلع إلى استمرار التقدم في العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع الهند".

وأعلن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، وهو حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فوزه بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية الهندية.

وقال مودي في أول تعليق منذ بدء فرز الأصوات إن الناس وضعوا ثقتهم في الائتلاف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا للمرة الثالثة، وهو أمر تاريخي.