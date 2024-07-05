‏نيجيرفان بارزاني يهنئ رئيس الحكومة البريطانية الجديد

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، يوم الجمعة، رئيس الحكومة البريطانية الجديد بتوليه منصبه.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "بالنيابة عن إقليم كوردستان العراق، أهنئ السيد كير ستارمر بتوليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة".

وأضاف "إنني أتطلع إلى شراكة دائمة مع شعب وقيادة المملكة المتحدة".

‏بدوره هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، كير ستارمر برئاسة وزراء المملكة المتحدة، مؤكداً "‏إنني أتطلع إلى العمل معكم لمواصلة الشراكة القوية بين إقليم كوردستان العراق والمملكة المتحدة".

وحقق حزب العمّال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.