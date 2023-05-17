نيجيرفان بارزاني لأردوغان: فوزكم بالانتخابات الرئاسية مهم لحاضر ومستقبل الشعب التركي

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية، متمنيا له الفوز في الجولة الثانية الحاسمة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جدد التأكيد بأن اقليم كوردستان ينظر باهتمام الى الانتخابات التركية وسعيد بنجاح العملية الديموقراطية وحسن تنظيمها وهدوء العملية ونسبة المشاركين في التصويت فيها.

وعبر بارزاني بحسب البيان عن ثقته وتفاؤله بانتصار اردوغان في الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التركية، واصفا انتصار اردوغان بالمهم والضروري للشعب التركي وحاضره ومستقبله.

واشار البيان الى ان اردوغان من جهته عبر عن شكره وتقديره وحزب العدالة والتنمية للاتصال والتهاني من قبل بارزاني مؤكدا على رغبة بلاده لتنمية العلاقات مع الشعب العراقي واقليم كوردستان.