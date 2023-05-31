نيجيرفان بارزاني يهنئ أردوغان بفوزه ويتلقى دعوة رسمية لحضور أداء اليمين الدستورية

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاربعاء، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لفوزه بالانتخابات الرئاسية، فيما تلقى دعوة رسمية لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي لتهنئته بفوزه برئاسة تركيا.

وتمنى بارزاني الموفقية للرئيس اردوغان والشعب والحكومة التركية، مبديا استعداد اقليم كوردستان لتعزيز العلاقات مع تركيا في جميع المجالات.

من جانبه، عبّر اردوغان عن شكره لرئيس اقليم كوردستان على تهنئته واتصاله، مؤكدا رغبته في توطيد علاقات بلاده مع اقليم كوردستان والعراق.

ودعا أردوغان الرئيس نيجيرفان بارزاني الى حضور مراسم اليمين الدستورية بشكل رسمي.