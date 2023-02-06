نيجيرفان بارزاني يهنئ حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في الذكرى 29 على تأسيسه

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسه.

وقال بارزاني في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أهنئ الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني وجميع جماهير أعضاء الحزب بمناسبة الذكرى 29 على تأسيسه واتمنى لهم التوفيق".

وأضاف بارزاني؛ أن "في هذه المناسبة ننظر بأهمية الى دور الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في العملية السياسية بإقليم كوردستان والعراق ونتمنى ان تعمل كل الجهات السياسية بشكل موحد و متوافق لحاضر ومستقبل أفضل".