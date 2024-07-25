نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير في ذكرى تأسيسها

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، حركة التغيير الكوردية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.

وقال في برقية تهنئة، "في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس حركة التغيير أهنئ السيد عمر سيد علي وكافة أعضاء المجلسين الوطني والعام للحركة، إلى جانب جميع أعضاء ومؤيدي وجماهير الحركة"، معربا عن تمنياته لهم بدوام النجاح والتقدم.

وفي سياق تأكيده على أهمية التعاون المشترك والتنسيق بين الأطراف السياسية ومكونات إقليم كوردستان من أجل تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للإقليم، أعرب الرئيس بارزاني عن تقديره للدور البارز لحركة التغيير في الحياة السياسية بإقليم كوردستان والعملية السياسية العراقية.

كما أكد احترامه للجهود والمساعي التي تبذلها الحركة في سبيل تحقيق حقوق إقليم كوردستان.