نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير بذكرى تأسيسها ويشيد بدورها في إدارة كوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، حركة التغيير بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وقال بارزاني في بيان له "ابارك لجميع الاعضاء الذكرى الثالثة لتأسيس حركة التغيير"، موضحا ان "الحركة كان لها دور بارز في ادارة اقليم كوردستان و العملية السياسية في العراق".

واكد بارزاني على "ضرورة الحفاظ على الوحدة والتوافق بين جميع الاطراف السياسية لتجاوز التحديات والصعاب".

وحركة التغيير وتسمى أيضاً بالكوردية بـ"گوران" حزب ناشط في إقليم كوردستان ، أسسه السياسي الكوردي الراحل نوشيروان مصطفى في عام 2009م بعد استقالته من حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) بزعامة الراحل جلال طالباني.