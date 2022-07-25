سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير بذكرى تأسيسها ويشيد بدورها في إدارة كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-25T15:02:38+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ حركة التغيير بذكرى تأسيسها ويشيد بدورها في إدارة كوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، حركة التغيير بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وقال بارزاني في بيان له "ابارك لجميع الاعضاء الذكرى الثالثة لتأسيس حركة التغيير"، موضحا ان "الحركة كان لها دور بارز في ادارة اقليم كوردستان و العملية السياسية في العراق".

واكد بارزاني على "ضرورة الحفاظ على الوحدة والتوافق بين جميع الاطراف السياسية لتجاوز التحديات والصعاب".

وحركة التغيير وتسمى أيضاً بالكوردية بـ"گوران" حزب ناشط في إقليم كوردستان ، أسسه السياسي الكوردي الراحل نوشيروان مصطفى في عام 2009م بعد استقالته من حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) بزعامة الراحل جلال طالباني.

related

رئيس اقليم كوردستان يؤكد على ضرورة خلق تفاهمات سياسية تطمئن الأهالي

Date: 2022-05-22 14:59:38
رئيس اقليم كوردستان يؤكد على ضرورة خلق تفاهمات سياسية تطمئن الأهالي

نيجيرفان بارزاني لسيد علي: لحركة التغيير دورها وثقلها في العملية السياسية في كوردستان

Date: 2021-07-25 10:08:23
نيجيرفان بارزاني لسيد علي: لحركة التغيير دورها وثقلها في العملية السياسية في كوردستان

حركة التغيير تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة اقليم كوردستان

Date: 2019-11-26 12:52:55
حركة التغيير تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يشدد على بذل الجهود لتخطي الازمات المالية في الاقليم

Date: 2020-05-13 15:13:05
نيجيرفان بارزاني يشدد على بذل الجهود لتخطي الازمات المالية في الاقليم

قادة كوردستان يهنئون بالعام الجديد: 2020 كان عاماً عصيباً على الاقليم

Date: 2020-12-31 11:39:12
قادة كوردستان يهنئون بالعام الجديد: 2020 كان عاماً عصيباً على الاقليم

بارزاني وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

Date: 2022-02-02 17:25:41
بارزاني وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

رئيس اقليم كوردستان معزياً بوفاة الباجه جي: صاحب مواقف وطنية مشهودة

Date: 2019-11-18 21:16:07
رئيس اقليم كوردستان معزياً بوفاة الباجه جي: صاحب مواقف وطنية مشهودة

بالصور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية فرنسا

Date: 2021-03-30 17:33:52
بالصور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية فرنسا