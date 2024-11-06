نيجيرفان بارزاني يهنئ ترامب وفانس بفوزهما في الانتخابات

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، بأحر التهاني إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، بمناسبة فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بارزاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "أتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس ترامب‬⁩ ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات".

وأضاف "نتطلع إلى العمل معًا لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة.

وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج الأولية، قال ترامب: "لقد فزت فوزاً تاريخياً، واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ".