نيجيرفان بارزاني يهنئ بأعياد "اكيتو" ويجدد التزام كوردستان تجاه المكونات

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بمناسبة حلول رأس السنة البابلية – الآشورية الجديدة 6775 وأعياد أكيتو.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان التهنئة، إن "عيد أكيتو مناسبة تاريخية عريقة لحضارة قيّمة، تبرز عمق الجذور الثقافية والإنسانية لأحد أعرق مكونات منطقتنا، والذين شاركوا منذ فجر التاريخ في بناء حضارة المنطقة وحماية التنوع فيها".

وأضاف أنه "في هذه المناسبة، نؤكد في إقليم كوردستان التزامنا الدائم بحماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقافة التعددية والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر بين جميع المكونات الدينية والقومية لكوردستان".

وتابع رئيس الاقليم بالقول "ليكن عيد أكيتو هذه السنة فرصة جديدة لتوطيد وتعزيز المحبة والحياة المشتركة والاحترام المتبادل بين مكونات شعب كوردستان كافة، ومبعث أمل لمستقبل أفضل زاخر بالتطور والأمان والطمأنينة للجميع".