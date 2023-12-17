نيجيرفان بارزاني يهنئ بيوم العلم الكوردستاني: تحت ظله ناضل الكوردستانيون

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، واصفا هذا اليوم بأنه "عظيم ومبارك".

وأعاد الرئيس نيجيرفان بارزاني نشر مقطع فيديو على موقع "إكس - تويتر سابقاً" كان يتحدث فيه بكلمة سابقة عن هذه المناسبة في أحد المحافل.

وقال رئيس الإقليم إنه "تحت ظل هذا العلم ناضلت كوردستان والكوردستانيون معاً من أجل هدف واحد وهو استحصال حقوق شعب كوردستان".

ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 78 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

و بعد 57 عاما اختار برلمان اقليم كوردستان يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان يتوسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر الى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، واما الأصفر فيعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.