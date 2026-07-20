نيجيرفان بارزاني يهنئ بيرنهام على تعيينه رئيساً لوزراء بريطانيا

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أندي بيرنهام على تعيينه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة (إكس) اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن إقليم كوردستان والعراق تربطهم علاقات تاريخية متينة مع المملكة المتحدة، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز قيمنا المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كلّف الملك تشارلز الثالث، زعيم حزب العمال أندي بيرنهام بتشكيل الحكومة البريطانية، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وبذلك يصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد، متعهداً بإعادة توجيه أولويات الحكومة نحو القضايا التي تمس المواطنين، وفي مقدمتها أزمة تكاليف المعيشة، وتحسين الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعلن بيرنهام تشكيل حكومته خلال الساعات المقبلة، في خطوة تُعد أول اختبار سياسي له، ولا سيما فيما يتعلق باختيار وزير المالية، بعد أن شكل هذا المنصب محور خلافات أسهمت في إضعاف حكومات سابقة.

وأكد مكتب بيرنهام أنه سيستغل خطابه الأول لرسم مسار لـ"سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية"، فيما وصف انتخابه زعيماً لحزب العمال، الجمعة الماضي، بأنه "أهم لحظة تغيير في السياسة البريطانية منذ 40 عاماً"، متعهداً بإصلاح النظام السياسي ورفع مستويات المعيشة.