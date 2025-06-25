نيجيرفان بارزاني يهنئ "أبو كاروان" بانتخابه سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني

شفق نيوز – أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، "أبو كاروان" بمناسبة انتخابه سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني ونجاح مؤتمر الحزب، متمنياً له ولرفاقه دوام النجاح والتوفيق.

وأشاد رئيس إقليم كوردستان خلال اتصال هاتفي، بنضال وتضحيات "أبو كاروان" وعائلته والحزب الشيوعي الكوردستاني، مؤكداً دعمه الكامل له في أداء مهامه القيادية في الحزب، بحسب بيان من رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

من جانبه، عبّر السكرتير الجديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني عن شكره وتقديره، باسمه ونيابة عن رفاقه، للرئيس نيجيرفان بارزاني على الاتصال والتهنئة والدعم، متمنياً له دوام النجاح.