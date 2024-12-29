نيجيرفان بارزاني يهنئ بهاء الدين على اعادة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الاسلامي

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، صلاح الدين محمد بهاء الدين على إعادة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الكوردستاني و نجاح المؤتمر التاسع للحزب.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن نيجيرفان بارزاني ثمّن خلال اتصال هاتفي وجود ومكانة صلاح الدين محمد بهاء الدين والاتحاد الإسلامي الكوردستاني في الحياة والعملية السياسية في إقليم كوردستان والعراق وأعرب عن دعمه الكامل له و للاتحاد الإسلامي.

واضاف البيان ان نيجيرفان بارزاني سلط الضوء على دور الأمين العام، والاتحاد الإسلامي في الحفاظ على الوحدة بين القوى والأحزاب السياسية في كوردستان، وأكد على ضرورة وأهمية المسؤولية المشتركة والوطنية لجميع الأطراف في المرحلة الحالية التي يمر بها إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

من جانبه اعرب الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني عن شكره وتقديره لتواصل وتهنئة رئيس اقليم كوردستان، مشيداً بدوره وجهوده في الحفاظ على الوحدة والتضامن بين القوى السياسية والمكونات في كوردستان وتمنى له التوفيق.

وعقد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أول أمس الجمعة، مؤتمره التاسع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق. وأعاد الحزب انتخاب بهاء الدين امينا عاما له للمرة الثالثة.

والاتحاد الإسلامي الكوردستاني ، يشار إليه بالعامية باسم "Yekgirtû"، هو حزب إسلامي كوردي في كوردستان العراق.

وشارك صلاح الدين بهاء الدين في تأسيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في 6 شباط/ فبراير 1994.

وفي المؤتمر العام الأول انتخب بهاء الدين أمينًا عامًا للحزب، وفي وقت لاحق، انتخب أيضًا أمينًا عامًا في المؤتمرات الثاني والثالث والرابع.

وخلفه (بهاء الدين) لاحقًا هادي علي ومحمد فرج، وفي العام 2016 انتخب أمينًا عامًا مرة أخرى.