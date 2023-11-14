نيجيرفان بارزاني يهنئ بمناسبة مرور 239 عاما على تأسيس عاصمة الثقافة بكوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 239 عاما على تأسيس محافظة السليمانية التي تُعرف بعاصمة الثقافة في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة نشرتها رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بمناسبة مرور. 239 عاما على تأسيس عاصمة الثقافة الكوردستانية، مدينة السليمانية العزيزة، اتقدم باحر التهاني لأهالي مدينة التضحية".

واضاف ان "السليمانية كانت دائما مدينة حية ولها دورها، ومكانتها المؤثرة في النضال و التضحيات من اجل حرية شعبنا".

وتمنى رئيس الاقليم في ختام رسالته "الازدهار و التقدم الدائم للسليمانية و لجميع مدن كوردستان الاخرى".

والسليمانية مدينة جبلية أسسها إبراهيم باشا أمير البابان في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1784 بالقرب من منطقة سەرکە التي بناها عمه محمود باشا في العام 1196 هـ على حدود حي مەڵكەندی.

وأطلق إبراهيم باشا على المدينة اسم والده سليمان باشا وأصبحت عاصمة لإمبراطورية بابان، وبعد سقوط الإمبراطورية العام 1851 وتدمير الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، تم ضم المدينة إلى جمهورية العراق وهي من أكبر محافظات اقليم كوردستان.

ومن العام 1922 إلى العام 1924 ، كانت السليمانية عاصمة ولاية الملك محمود.