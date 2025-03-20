نيجيرفان بارزاني يهنئ بعيد نوروز ويجدد التأكيد على الالتزام بالدستور للتعامل مع بغداد

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بالتهنئة للأمة الكوردية في كل بقاع العالم، بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية، فيما جدد تأكيده على الالتزام بالدستور في العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وحل المشاكل عبر الحوار والعمل المشترك.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أهنئ جميع أبناء الأمة الكوردية في كل بقاع العالم بحلول عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، كما أهنئ جميع مكونات شعب كوردستان بهذه المناسبة، وأتقدم بالتهاني الحارة لعوائل الشهداء الشامخة، وللبيشمركة الأبطال وللقوات الأمنية، وأرجو للجميع عيداً سعيداً آمناً، يسوده الفرح والطمأنينة".

وأضاف "نوروز، هو رمز للحرية والتجدد والانبعاث، هو عيد الأمل والإرادة والنهوض والصمود والتطلع إلى مستقبل أفضل، وكما كانت شعلة نوروز مصدر إلهام لشعب كوردستان على مر التاريخ، فهي اليوم دعوة جديدة لتوحيد الصفوف والتفاهم والتعاون في سبيل حماية الحقوق والمكاسب الدستورية والفيدرالية والكيان السياسي لإقليم كوردستان".

وتابع "يحل علينا عيد نوروز في وقت تمر فيه المنطقة والعالم بظروف حساسة، وأن تجاوز التحديات التي تواجهنا بنجاح، بحاجة إلى العمل المشترك والحوار البناء بين الأطراف السياسية والمكونات داخل إقليم كوردستان ومع بغداد، لضمان ترسيخ وتعزيز الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "السلام والنهج السلمي هما أعظم قوة وأفضل طريق أمام الكورد وشعب كوردستان، لذلك أدعو الكورد والكوردستانيين إلى تعزيز الإيمان بالسلام وبنهجهم السلمي. إن مطالب شعب كوردستان عادلة للغاية، والسلام يوفر أرضية ملائمة لتوضيح هذه المطالب. فالنهج السلمي يدفع بالقضية الكوردية إلى الأمام على مستوى العالم، هناك الآن توجه لصنع السلام في السياسة العالمية، ومن مصلحة شعب كوردستان، وهو شعب محب للسلام، أن يواكب هذا التوجه".

ولفت إلى "أننا في إقليم كوردستان مؤمنون بثقافة وبقيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر، وسيبقى إقليم كوردستان كما كان دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة، وهو يمد يد الصداقة والتعاون لجميع مكونات العراق ولدول المنطقة والعالم، من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار للجميع، وتكون فيه حياة وكرامة وحقوق الجميع محفوظة".

وأشار إلى أنه "بشأن علاقتنا مع الحكومة الاتحادية العراقية، نؤكد مجدداً التزامنا بالدستور كأساس لحل جميع الخلافات من خلال الحوار والتفاهم المشترك، أن استقرار وازدهار وتقدم العراق مرهون باحترام الحقوق الدستورية لجميع مكوناته وبالتطبيق الحقيقي للنظام الاتحادي".

وأكد "نحن مطلعون عن كثب على الصعوبات والأوضاع المعيشية لمواطني كوردستان، ونؤكد أن تحسين ظروفهم المعيشية أولوية أساسية لدى جميع مؤسسات إقليم كوردستان. مع قدوم نوروز، نجدد الآمال في أن هذه الصعوبات ستمرّ، ولن نستسلم وسنمضي معاً بأمل وتفاؤل نحو مستقبل أفضل".