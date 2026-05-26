نيجيرفان بارزاني يهنئ بعيد الأضحى: عطلة آمنة تسودها الطمأنينة وراحة البال

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، المسلمين في الإقليم والعراق والعالم بحلول عيد الأضحى، متمنياً للجميع عطلة آمنة تسودها الطمأنينة وراحة البال.

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول عيد الأضحى، أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى عموم مسلمي إقليم كوردستان والعراق والعالم. وأبتهل إلى الله تعالى أن يجعل من هذا العيد فاتحة خير وسعادة، وأن يحمل معه الأفراح والمسرات للجميع، آملاً أن يقضي الجميع عطلة آمنة تسودها الطمأنينة وراحة البال".

وأضاف: "أرجو لحجاج إقليم كوردستان الأحبة عودةً آمنة ميمونة إلى الديار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع حجهم وطاعاتهم، ويبارك في عيدهم".

وتابع بارزاني: "لنجعل من المعاني والمفاهيم العميقة لهذا العيد المبارك، من تسامح وإبراء ذمم وتصالح، فرصةً لتجديد أواصر علاقاتنا، ولفتح صفحة جديدة زاخرة بحسن النوايا والوئام والمحبة في حياتنا وعملنا اليومي".

وختم بالقول: "عيد أضحى مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير وسعادة".