نيجيرفان بارزاني يهنئ بذكرى تحرير كوباني

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، بالذكرى السنوية السادسة لتحرير مدينة كوباني الكوردية شمال شرق سوريا من قبضة داعش.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أهنئ شعب كوردستان وكل مناضلي الحرية في العالم بذكرى تحرير كوباني".

وتابع بالقول، "بهذه المناسبة ننحني أمام أرواح الشهداء الطاهرة، ونتذكرها باحترام ووفاء"، موجها شكره لقوات التحالف الدولي على مساعدتها في مكافحة الإرهاب.

Bîranîna destana azadkirina Kobanî li tevaya gelê Kurdistanê û li hemû azadîxwazên cîhanê pîroz dikim. Di vê bîranînê de em serê xwe li ber canê paqij ê şehîdan ditewînin, bi rêz û wefadarî wan bi bîr tînin. Spasiya hêzên Hevpeymanan dikin ku di şerê li dijî terorê de alîkar bûn. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 26, 2021

وشن تنظيم داعش في 13 سبتمبر 2014، هجوما واسعا من أجل الاستيلاء على مدينة كوباني الكوردية في شمال شرق سوريا، والتي كانت تحت السيطرة العسكرية لوحدات حماية الشعب الكوردية.

وتمكن التنظيم من اجتياح القرى المحيطة بالمدينة وصولا إلى منتصفها، إلا أن القوات الكوردية التي تقودها وحدات حماية الشعب تمكنت من صد هجوم التنظيم ورده في أعقابه، بدعم من قوات التحالف الدولي وبيشمركة إقليم كوردستان العراق.

وأقر برلمان إقليم كوردستان في (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) إرسال قوات من البيشمركة عبر تركيا إلى كوباني التي كان يحاصرها تنظيم (داعش).

ووصل قرابة ١٥٠ مقاتلا من قوات البيشمركة والذين شاركوا بصد هجوم داعش عبر تقديم الدعم العسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية بالأسلحة الثقيلة (مدافع) وقال حينها جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في اقليم كردستان العراق إن مقاتلين البيشمركة يدعمون وحدات حماية الشعب ولديهم عدد من الأسلحة شبه الثقيلة.