نيجيرفان بارزاني يهنئ باراك على تعيينه مبعوثاً رئاسياً خاصاً للعراق

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الأميركي توم باراك، على تعيينه مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز: "‏نهنئ السفير توم باراك على تعيينه مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق، و‏نتطلع إلى قيادته في تعزيز العلاقات بين العراق وكوردستان والولايات المتحدة، والمساعدة في معالجة التحديات التي تواجه البلاد".

وتابع بارزاني: "‏نتمنى له كل التوفيق في هذا الدور المهم، ونحن على ثقة بأن جهوده ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والتعاون".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول أمس الأحد، تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا، مع احتفاظه بمنصبه سفيراً في أنقرة، مؤكداً أن المهمة الجديدة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي بغداد ودمشق.