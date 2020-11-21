نيجيرفان بارزاني يهنئ بابا الشيخ ويؤكد دعمه للإيزيديين

شفق نيوز/ أجرى نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان يوم السبت اتصالاً هاتفيا مع بابا شيخ الايزديين، قدم خلاله تهانيه للأخير بمناسبة مباشرته بمهامه وأمل له النجاح والموفقية في أداء مهامه، مؤكدا على تقديم كل الدعم للايزيديين.

واكد بارزاني، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أن "مهام بابا شيخ هي مهام روحية ودينية ولا يجب ان يكون هنالك اي تاثير سياسي عليه وعلى مهامه الدينية".

وأضاف بالقول، "آمل ايضا ان يغدو مظلة لجمع كافة الايزيديين وان يتمكن من لعب دوره الناجح في الوئام والتعايش وقبول الآخر بين مكونات كوردستان والعراق".

ومن جانبه قدم بابا شيخ شكره وتقديره لتهاني والتفاتة رئيس اقليم كوردستان طالبا من بارزاني ورئاسة اقليم كوردستان وكافة الاطراف المعنية في اقليم كوردستان الاستمرار في دعم الايزيديين.