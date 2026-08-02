نيجيرفان بارزاني يهنئ الإيزيديين بـ"أربعينية الصيف" ويطمئن: كوردستان وطن للجميع

شفق نيوز - أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الإيزيديين بمناسبة عيد "أربعينية الصيف"، مؤكداً أن الإقليم سيبقى وطناً لجميع المكونات "دون تمييز".

ووجه الرئيس نيجيرفان بارزاني بهذه المناسبة التهاني إلى "أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع المواطنين الإيزيديين في إقليم كوردستان والعراق، وكذلك الإيزيديين في أنحاء العالم كافة"، متمنياً أن يعود عليهم هذا العيد بالخير والسعادة.

وأضاف: "نطمئن مواطنينا الإيزيديين وجميع المكونات القومية والدينية إلى أن إقليم كوردستان سيظل دائماً حاضنة التعايش ووطناً للجميع دون تمييز، وسنبقى دائماً حماة لثقافة التعددية".

يُذكر أن الإيزيديين يحتفلون بثمانية أعياد سنوياً، منها: "سرسال" (رأس السنة)، و"جلي هافيني" (أربعينية الصيف)، و"جلي زفستان" (أربعينية الشتاء)، و"قُربان" (الأضحى)، و"خضر إلياس".