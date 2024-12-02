نيجيرفان بارزاني يهنئ الإمارات قيادة وشعباً بعيدها الوطني

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، القيادة الإماراتية وشعبها بيوم الاتحاد الوطني.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "‏باسمي وباسم شعب إقليم كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد الوطني".

وأضاف "إننا نثمن عالياً الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعنا، ونعرب عن أصدق تمنياتنا لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة".