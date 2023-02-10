نيجيرفان بارزاني يهنئ الأدباء الكورد ويؤكد أهميتهم في بناء مجتمع متقدم

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس اتحاد ادباء الكورد.

وقال بارزاني في بيان، "في هذه الذكرى، ننظر بعين الاحترام والتقدير إلى أكثر من نصف قرن من نضال وكفاح اتحاد أدباء الكورد، وخدماتهم المشهودة للأدب واللغة والثقافة الكوردية، ونقيم عالياً مواقفهم القومية والوطنية في عهد النضال المسلح ضمن صفوف البيشمركة وكفاح شعب كوردستان في سبيل الحرية".

وأضاف "بينما نحيي هذه الذكرى، نؤكد على أهمية الحضور والدور المؤثر للأدباء في تعزيز روح الوطنية والمفاهيم والقيم الإنسانية وفي بناء مجتمع متقدم وتنمية اللغة والأدب وحماية الهوية واللغة الكوردية وترسيخ مبادئ قبول الآخر والتعايش والتسامح، تحية للأرواح الطاهرة للأدباء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية لشعبهم ووطنهم، وتحية لكل الذين كرسوا حياتهم وكتاباتهم وإبداعاتهم لخدمة اللغة والأدب الكوردي. طابت ذكراهم للأبد وتحية لعوائلهم الأبية".

وقال "نتطلع إلى دوام الانتاج والإبداع لأدباء الكورد وكوردستان عمومًا، وسيحظون كما هو دومًا بدعمنا الكامل لهم".