نيجيرفان بارزاني يهنئ المعلمين في كوردستان بالذكرى 63 لتأسيس اتحادهم

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، المعملين والمدرسين في الإقليم بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس اتحادهم، مؤكداً مواصلة الجهود لتأمين حياة كريمة تتناسب مع مكانة هذه الشريحة.

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز "أهنئ جميع المعلمين والمدرسين الأعزاء في كوردستان وسكرتارية اتحاد المعلمين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، آملاً لهم التوفيق والتقدم المستمرين".

وأضاف "نُقدّر عالياً الرسالة السامية ودور المعلمين والمدرسين في تنشئة الأجيال، وسنواصل بذل الجهود من أجل توفير حياة كريمة لهم تتناسب مع مكانتهم التربوية والوطنية. وسنستمر في العمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة وحديثة، والتي تعد استثماراً مباشراً في مستقبل كوردستان".

وأكد بارزاني "المعلمون والمدرسون هم الرواد والركيزة الأساس لبناء المجتمع وضمان تربية الإنسان الواعي الذي يعتز بهويته. فقد أثبتوا إخلاصهم في جميع المراحل، بدءاً من ميادين النضال حتى قاعات التدريس، وكانوا دائماً حماة الوعي واللغة والقيم. إن دورهم في استمرارية عملية التعليم في أصعب الظروف يستحق التقدير والاحترام".

وختم رئيس الإقليم "نشكر اتحاد معلمي كوردستان على تمثيله شريحة المعلمين والمدرسين والدفاع عن حقوقهم. ونستذكر بكل تقدير تضحيات أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية. تحية لجميع المعلمين والمدرسين الذين يؤدون واجبهم المقدس بإخلاص وتفانٍ".