نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد: إقليم كوردستان سيظل كما هو أرض التعددية

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بتهنئة إلى المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة حلول أعياد الميلاد.

وقال في برقية في هذه المناسبة، "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام إلى أخواتنا وإخواننا المسيحيين كافة في كوردستان والعراق والعالم أجمع، وأرجو لهم عيداً مليئاً بالفرح والسعادة، وأن يمضوا العيد في ظل ظروف آمنة ويقضوا إجازة سعيدة".

وأضاف أنه في هذا العيد المبارك، نؤكد من جديد أن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً معقل وأرض التعددية والتعايش السلمي وقبول الآخر والتسامح والوئام بين جميع مكوناته الدينية والقومية، وسنعمل جنباً إلى جنب مع أخواتنا وإخواننا المسيحيين والمكونات كافة على بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ومن أجل بلد يحمي حقوق وحريات كل مواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية".

وتابع رئيس الإقليم بالقول "مبارك للجميع عيد ميلاد المسيح، وأن ينعاد على البشرية بالخير والسعادة والسلام".

بدوره وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة بمناسبة ذكرى ميلاد السيّد المسيح.

وقال مسرور بارزاني، في بيان، إنه "لا يسعنا في هذه المناسبة المباركة، إلّا أن نؤكد على ثوابتنا في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر وإشاعة روح التسامح والاعتدال والتكاتف بين مكونات شعب كوردستان".