نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين بعيد القيامة ويؤكد على ثقافة التعايش المشترك

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، "نبارك بحفاوة بالغة الاخوات والاخوة المسيحيين في اقليم كوردستان، العراق والعالم بمناسبة عيد قيامة حضرة المسيح (ع)، آمل لهم عيدا وعطلة هادئة وهنيئة، وارجو لهم النجاح".

وأضاف أنه "في هذا العيد المبارك نؤكد على تنمية ثقافة التعايش المشترك الجميلة والتسامح بين المكونات الدينية والعرقية في كوردستان والتي تعد وجها غاية في الاهمية لهوية كوردستان وموضع فخرنا".

وتابع رئيس الإقليم بالقول: نطمئن الاخوات والاخوة المسيحيين وكافة المكونات الاخرى باننا سوف نظل دوما حاميا لهذه الثقافة وحقوقهم وحرياتهم.