سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين بعيد القيامة ويؤكد حماية ثقافة التعايش وقبول الآخر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-16T16:56:47+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين بعيد القيامة ويؤكد حماية ثقافة التعايش وقبول الآخر

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، المسيحيين بعيد القيامة، مؤكداً على حماية ثقافة التعايش وقبول الآخر.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أبارك بحرارة ومن القلب عيد قيامة السيد المسيح لكل الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، أرجو أن يحمل هذا العيد السعادة والطمأنينة معه، ويغمر الاستقرار والسلام كل البشرية، ويقضي الجميع عيدهم وعطلتهم متمتعين بأمان".

وأضاف، "في هذه المناسبة، نجدد التأكيد على حماية ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين مكونات كوردستان والعراق الدينية والقومية كافة، حيث يجمعنا التاريخ المشترك. وننظر بتقدير إلى حضور ودور ومكانة أخواتنا وإخواننا المسيحيين كمكون عريق وأصيل للمجتمعين الكوردستاني والعراقي، ذي مشاركة فاعلة في بناء وحماية وتطوير البلاد على مر التاريخ".

وتابع بارزاني، "نرجو أن تحل علينا أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف أفضل، ونعمل جميعنا بمكوناتنا كافة يداً بيد، متلاحمين صفاً واحداً، وشاعرين بالمسؤولية المشتركة، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبنا ووطننا، ونتطلع بأمل إلى المستقبل".

related

رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد القيامة: يحمل بشارة لأيام أفضل

Date: 2021-04-03 19:49:56
رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد القيامة: يحمل بشارة لأيام أفضل

الاوضاع العراقية والازمة الاوكرانية على طاولة نيجيرفان بارزاني واوغلو في منتدى "انطاليا"

Date: 2022-03-12 10:46:47
الاوضاع العراقية والازمة الاوكرانية على طاولة نيجيرفان بارزاني واوغلو في منتدى "انطاليا"

برلمان كوردستان يوجه دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للإقليم

Date: 2019-05-26 11:53:24
برلمان كوردستان يوجه دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للإقليم

نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل أربيل - بغداد هو المفتاح لاستقرار العراق

Date: 2020-12-21 14:20:28
نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل أربيل - بغداد هو المفتاح لاستقرار العراق

"CHP" لنيجيرفان بارزاني: مشاكل المنطقة يجب أن تعالج على أساس مصالح الشعوب مع اقليم كوردستان

Date: 2021-09-06 11:14:51
"CHP" لنيجيرفان بارزاني: مشاكل المنطقة يجب أن تعالج على أساس مصالح الشعوب مع اقليم كوردستان

تعرف على السيرة الذاتية لنائبي رئيس اقليم كوردستان

Date: 2019-09-10 19:06:43
تعرف على السيرة الذاتية لنائبي رئيس اقليم كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

Date: 2019-11-09 20:54:03
رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

"كاكه حمه" يعلن ابرز محاور اجتماع نيجيرفان بارزاني مع الاحزاب الكوردستانية

Date: 2021-04-08 13:36:23
"كاكه حمه" يعلن ابرز محاور اجتماع نيجيرفان بارزاني مع الاحزاب الكوردستانية