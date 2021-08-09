نيجيرفان بارزاني يهنئ المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، التهنئة للمسلمين بمناسبة السنة الهجرة الجديدة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة الأول من شهر محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة، أتقدم بالتهاني إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة. أرجو أن تحفل السنة الهجرية الجديدة بالخير والبركة والسعادة للمسلمين والإنسانية جمعاء".

كما أعرب بارزاني عن أمله، بأن "تكون السنة الجديدة نهاية الوباء والبلاء والمعاناة والمشاكل، وأن تكون سنة طمأنينة وأمان ورخاء لكوردستان والعراق والعالم".