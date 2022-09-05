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نيجيرفان بارزاني يهنئ "المرأة الحديدية" على رئاسة الوزراء البريطانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-05T19:43:03+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ "المرأة الحديدية" على رئاسة الوزراء البريطانية

شفق نيوز / هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ليز تروس، على تسنمها رئاسة الوزراء البريطانية وزعامة حزب المحافظين في المملكة المتحدة.

وليز تراس، ثاني امرأة تتولى وزارة الخارجية، وتلقب بـ"المرأة الحديدية"، وكان لها دور فاعل في فرض عقوبات على موسكو والأوليغارشية الروسية، بعد إعلان حرب أوكرانيا.

ويأتي اختيار تراس، كخليفة لبوريس جونسون، الذي تنحى عن زعامة حزب المحافظين بعد تمرد داخل فريقه الحكومي، احتجاجا على الفضائح التي طالته وكذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال بارزاني في تهنئته لتروس، التي وردت لوكالة شفق نيوز: "أهنئ ليز تروس على انتخابها زعيمة لحزب المحافظين، وعلى توليها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة".

وأضاف: "أتمنى لها النجاح في مهمتها وأتطلع إلى العمل معها لتعزيز روابطنا القوية وقيمنا المشتركة".

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