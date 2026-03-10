نيجيرفان بارزاني يهنئ المرشد الأعلى الجديد لإيران: نتطلع لتطوير العلاقات

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، المرشد الأعلى الجديد لإيران بتسنمه منصبه، مؤكداً حرص الإقليم على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

وقال بارزاني في برقية تهنئة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "سماحة آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.. بمناسبة انتخابكم مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لسماحتكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم ومسؤولياتكم الجديدة".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان "وكما هو دأبه دائماً، يتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية والودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم مصالح الشعبين والتعايش السلمي في المنطقة بأسرها".

ومساء أمس الأول الأحد، أعلن مجلس خبراء القيادة الإيرانية اختيار مجتبى خامنئي خلفاً لوالده مرشداً جديداً للبلاد، ليصبح ثالث من يتولى هذا المنصب منذ قيام النظام الإيراني.

وقال المجلس، في بيان، إنه يدعو "الأمة الإيرانية بأكملها، ولا سيما النخب والمثقفين من المعاهد والجامعات، إلى مبايعة القيادة والحفاظ على الوحدة حول محور الولاية".