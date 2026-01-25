نيجيرفان بارزاني يهنئ المالكي ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة تعكس تطلعات الجميع

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي باختياره من قبل الإطار التنسيقي رئيساً للوزراء، مؤكداً على أهمية أن تكون الحكومة الجديدة تمثل تطلعات جميع العراقيين.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً بالمالكي، هنأه فيه بمناسبة اختياره مرشحاً لمنصب رئيس وزراء العراق الاتحادي.

وإلى جانب الإعراب عن دعمه، تمنى بارزاني التوفيق والنجاح للمالكي في مهامه ومسؤولياته المقبلة لتشكيل حكومة تعكس تطلعات وآمال جميع المواطنين العراقيين، وتكون قادرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، أعرب المالكي عن شكره وتقديره لاتصال وتهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني.

ومساء أمس السبت أعلن الإطار التنسيقي بشكل رسمي ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري، وجرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".

وأضاف: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الاكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وعلى خلفية ذلك، دعا المجلس السياسي الوطني "السني"، الإطار التنسيقي "الشيعي" إلى تحمّل "المسؤولية التاريخية" واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.

فيما أعلن ائتلافي "عزم" و"الحسم" إن ما ورد في الكتاب الموجّه للإطار لا يعبّر عن رأي جميع أعضاء المجلس "السني".