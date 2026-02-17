نيجيرفان بارزاني يهنئ الكورد والعراقيين ومسلمي العالم بشهر رمضان

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، المسلمين في الإقليم والعراق والعالم بحلول شهر رمضان، متمنياً أن يكون فرصة لتعميق روح التسامح.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمسلمي كوردستان والعراق والعالم. آمل أن يحمل هذا الشهر معه الخير والبركة والاستقرار لشعب كوردستان وشعوب المنطقة كلها".

وأضاف: "لنتخذ من هذه المناسبة الدينية فرصة لتعميق روح التسامح والوئام والتعايش، التي هي دائماً الهوية الجميلة لكوردستان".

وأعرب بارزاني أن يكون هذا الشهر "بداية لنهاية الآلام والمشاكل، وأن تعم رسالة السلام والوئام في العالم أجمع".

ومساء اليوم أعلن ديوان الوقف السني وأوقاف إقليم كوردستان أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

وذكر الوقف السني خلال مؤتمر داخل مرقد أبي حنيفة في العاصمة بغداد تابعته وكالة شفق نيوز، أن "يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رمضان، وذلك لثبوت رؤية الهلال".

من جهتها أعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال في إقليم كوردستان في بيان ورد للوكالة، أن "يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان".