نيجيرفان بارزاني يهنئ الكاكائيين بعيد "قەوڵتاس" ويؤكد: كوردستان سيبقى ملاذا للمكونات

شفق نيوز- أربيل

تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالتهنئة للكاكائيين بمناسبة عيد " قەوڵتاس"، مؤكدا أن الإقليم سيبقى ملاذا آمنا للتعايش لكل المكونات.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة حلول عيد، سێ شەوەی یاران، (قەوڵتاس)، أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لعموم الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسان) في إقليم كوردستان والعراق والعالم أجمع، وأتمنى لكم عيداً آمناً مليئاً بالفرح والسعادة".

وأضاف أن "مواطنينا الكاكائيين، كعنصر أصيل وجزء عريق من مكونات هذا الوطن، كانوا دوماً نموذجاً مشرقاً للتسامح، وحب السلام، والوطنية. وعلى مر التاريخ، ورغم التحديات والظروف الصعبة، حافظوا على هويتهم ودينهم وثقافتهم، وقدموا تضحيات جليلة في سبيل الدفاع عن كوردستان".

وبين "بهذه المناسبة، نؤكد لجميع مواطنينا الكاكائيين أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً، ملاذاً آمناً للتعايش ومظلة تجمع كل المكونات. وسنستمر في دعم حقوقهم وحماية خصوصيتهم الدينية والاجتماعية".