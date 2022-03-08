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نيجيرفان بارزاني يهنئ الكادحين و"عبدالله"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T20:38:03+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ الكادحين و"عبدالله"

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة الى سكرتير حزب الكادحين الكوردستاني بلين عبدالله بمناسبة اعادة انتخابه سكرتيراً ونجاح المؤتمر الحادي عشر للحزب، متمنياً لهم التقدم والنجاح.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن نيجيرفان بارزاني هنأ عبدالله وقيادة وكوادر واعضاء احزب الكادحين الكوردستان بمناسبة نجاح المؤتمر الحادي عشر للحزب واعادة انتخاب بلين عبدالله سكرتيرا له، متمنيا لهم التقدم والنجاح الدائم.

واعرب بارزاني ان تكون نتائج ومقررات وتوصيات المؤتمر منصبة في خدمة وحدة الصف والتناغم، وان يكون المستقبل والاهداف العليا لشعب كوردستان والعمل المشترك في خدمة حماية المنجزات الدستورية لاقليم كوردستان.

 

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