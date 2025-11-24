نيجيرفان بارزاني يهنئ القنصل الأردني الجديد ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، القنصل الأردني الجديد بالإقليم زياد بطارسة، فيما بحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين أربيل وعمّان.

وذكرت الرئاسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء شهد التطرق إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية".

وشدد الجانبان على "الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".

كما شكّلت انتخابات مجلس النواب العراقي والأوضاع العامة في العراق محوراً آخر من محاور النقاش خلال الاجتماع، وفقاً للبيان.