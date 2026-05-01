نيجيرفان بارزاني يهنئ بعيد العمال العالمي ويشدد على حماية حقوقهم القانونية

تقدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، بالتهنئة إلى جميع عمال كوردستان والعراق والعالم، وإلى نقاباتهم ومنظماتهم بمناسبة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، مثمناً عالياً "كدح وجهود ودورهم الفاعل" في مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد.

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة، التأكيد على دعمه الكامل لحقوق العمال ومطالبهم المشروعة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بقانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة تضمن كرامة وحقوق كل عامل، وتكفل لهم حياة ومعيشة لائقة.

وقال رئيس الإقليم :"نحيي أرواح العمال الذين فقدوا حياتهم أثناء العمل"، داعياً الجهات المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في رعاية ومساندة عائلاتهم وذويهم، وتقديم كل الدعم اللازم لهم.